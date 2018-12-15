Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з РФ до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Вадима Сірука етапували сьогодні з Ростовського СІЗО в РФ в окупований Крим. Про це повідомляв журналіст Антон Наумлюк в Facebook, передає УНН.
"За інформацією з Ростова, фігуранта справи Хізб ут-Тахрір (ялтинська група) Вадима Сірука етапували сьогодні з Ростовського СІЗО до Криму", - повідомив він.
Нагадаємо, арештованого фігуранта бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва етапують в психіатричну клініку.
Справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Інвер Бекіров і Вадим Сірук.