Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым

"По информации из Ростова, фигуранта дела Хизб ут-Тахрир (ялтинская группа) Вадима Сирука этапировали сегодня из Ростовского СИЗО в Крым", - сообщил он.

Напомним, находящегося под арестом фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева этапируют в психиатрическую клинику.

Дело против “Хизб-ут-Тахрир” была инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с “Хизб ут-Тахрир” в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.