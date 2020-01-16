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Фігуранта другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” у Криму залишили під арештом

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. В анексованому Росією Криму на закритому засіданні 16 січня підконтрольний Кремлю суд залишив під арештом фігуранта другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Джеміля Гафарова, повідомляє громадське об’єднання “Кримська солідарність”, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Фігуранта другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” у Криму залишили під арештом

Повідомляється, що на засіданні розглядалася апеляційна скарга захисника Гафарова на продовження запобіжного заходу. Сторона захисту вказувала на стан здоров’я Гафарова, який викликає занепокоєння.

Також йшлося, що в підконтрольному Росії Залізничному районному суді Сімферополя перебуває на розгляді адміністративний позов про визнання незаконності, бездіяльності адміністрації СІЗО Cімферополя, зокрема, щодо медичного обстеження Гафарова.

Раніше сторона захисту повідомляла, що фігурант “справи Хізб ут-Тахрір” Джеміль Гафаров з 25 жовтня не отримує необхідних медикаментів в СІЗО Сімферополя.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я українських політв’язнів з анексованого Криму, серед яких згадувала і про Джеміля Гафарова.

Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і проблеми з серцем.

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