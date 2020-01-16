Фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму оставили под арестом

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 11240 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 24624 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 62315 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 125593 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 132669 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 199078 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 196328 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 411678 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229561 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 518127 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
59%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 26445 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 17812 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 10744 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 15501 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 12484 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 162358 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 149900 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 237291 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 411698 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 518147 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 62357 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 50428 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48769 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 55446 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85836 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму оставили под арестом

Киев • УНН

 • 8305 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В аннексированном Россией Крыму на закрытом заседании 16 января подконтрольный Кремлю суд оставил под арестом фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова, сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в Крыму оставили под арестом

Сообщается, что на заседании рассматривалась апелляционная жалоба защитника Гафарова на продлении меры пресечения. Сторона защиты указывала на состояние здоровья Гафарова, который вызывает беспокойство.

Также говорилось, что в подконтрольном России Железнодорожном районном суде Симферополя находится на рассмотрении административный иск о признании незаконности, бездействия администрации СИЗО Cимферополя, в частности, медицинского обследования Гафарова.

Ранее сторона защиты сообщала, что фигурант “дела Хизб ут-Тахрир” Джемиль Гафаров с 25 октября не получает необходимых медикаментов в СИЗО Симферополя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных с аннексированного Крыму, среди которых упоминала и о Джемиля Гафарова.

Джемиль Гафаров имеет третью группу инвалидности, хроническое заболевание почек и проблемы с сердцем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14