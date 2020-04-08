ФІФА виступила з рекомендацією стосовно дії контрактів футболістів через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Після безпрецедентного збою, викликаного пандемією коронавірусу на всіх рівнях футболу, ФІФА розробила серію рекомендацій для вирішення деяких з ключових практичних питань, повідомляє УНН з посиланням на ФІФА.
Міжнародна організація запропонував продовжувати контракти футболістів, які спливають в кінці нинішнього сезону до того часу, коли сезон дійсно закінчиться. Дана ситуація повинна відповідати первинним намірам сторін, коли контракт був підписаний, і також має зберігати спортивну цілісність і стабільність.
Аналогічний принцип має відноситися і до контрактів, які повинні розпочати свою дію на початку нового сезону. Це означає, що такі контракти вступатимуть в силу пізніше, тобто з фактичним початком наступного сезону.
Як повідомляв УНН, ФІФА домовилась про перенос трансферного вікна через пандемію короновірусної хвороби.