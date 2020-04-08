ФИФА выступила с рекомендацией относительно действия контрактов футболистов из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. После беспрецедентного сбоя, вызванного пандемией коронавируса на всех уровнях футбола, ФИФА разработала серию рекомендаций для решения некоторых из ключевых практических вопросов, сообщает УНН со ссылкой на ФИФА.
Международная организация предложил продлевать контракты футболистов, которые всплывают в конце нынешнего сезона к тому времени, когда сезон действительно закончится. Данная ситуация должна соответствовать первичным намерениям сторон, когда контракт был подписан, и также ставить спортивную целостность и стабильность.
Аналогичный принцип должен относиться и к контрактам, которые должны начать свое действие в начале нового сезона. Это означает, что такие контракты будут вступать в силу позже, то есть с фактическим началом следующего сезона.
Как сообщал УНН, ФИФА договорилась о переносе трансферного окна из-за пандемии короновирусные болезни.