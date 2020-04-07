ФІФА домовилася про перенос трансферного вікна у зв'язку з пандемією коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. ФІФА домовилася з представниками конфедерацій, ліг і клубів про низку рішень з кількох питань, які з'явилися у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
Сторони досягли угоди по ряду питань, що виникли у зв'язку з пандемією. Всі сторони тепер визнають, що завершення сезону 2019-20 до 30 червня, як і передбачалося спочатку, не відбудеться.
Літнє трансферне вікно буде перенесено, і контракти, які закінчуються 30 червня, будуть продовжені на короткий термін відповідно до пропозицій, узгоджених основними зацікавленими сторонами футболу.
Зауважимо, що ФІФА також закликала не звільняти працівників клубів беручи участь в державних програмах.
Як повідомлялося раніше, ФІФА прийняла рішення щодо вікового бар'єру в рамках Олімпійських ігор в Токіо.