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ФІФА домовилася про перенос трансферного вікна у зв'язку з пандемією коронавірусу

ФІФА домовилася про перенос трансферного вікна у зв'язку з пандемією коронавірусу

Київ • УНН

 • 10287 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. ФІФА домовилася з представниками конфедерацій, ліг і клубів про низку рішень з кількох питань, які з'явилися у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.

Сторони досягли угоди по ряду питань, що виникли у зв'язку з пандемією. Всі сторони тепер визнають, що завершення сезону 2019-20 до 30 червня, як і передбачалося спочатку, не відбудеться.

Літнє трансферне вікно буде перенесено, і контракти, які закінчуються 30 червня, будуть продовжені на короткий термін відповідно до пропозицій, узгоджених основними зацікавленими сторонами футболу.

Зауважимо, що ФІФА також закликала не звільняти працівників клубів беручи участь в державних програмах.

Як повідомлялося раніше, ФІФА прийняла рішення щодо вікового бар'єру в рамках Олімпійських ігор в Токіо.

Українські Національні Новини

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