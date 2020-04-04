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ФІФА підвищила віковий бар'єр на Олімпійські ігри в Токіо

ФІФА підвищила віковий бар'єр на Олімпійські ігри в Токіо

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. ФІФА пом’якшила обмеження за віком для чоловічого футбольного турніру на перенесенні Олімпійські ігри, які пройдуть в Токіо, повідомляє УНН з посиланням на "The Guardian".

Віковий поріг підвищений з 23 до 24 років. Після відстрочки Ігор на 2021 рік через пандемію коронавірусу в зміненому правилі зберігаються початкові положення, що стосуються команд, заснованих на гравцях, народжених в або після 1 січня 1997 року.

Але з урахуванням переходу Олімпійських ігор на 2021 рік, тепер старшим гравцям буде дозволено брати участь у змаганні.

Таким чином, гравці, які мають право на участь у турнірі до 23 років в 2020 році, все ще зможуть зіграти в Японії у віці 24 років в наступному році.

Відзначимо, що 16 збірних виступатимуть в олімпійському футбольному турнірі: Аргентина, Бразилія, Франція, Німеччина, Іспанія, Румунія, Нової Зеландія, Єгипет, Кот-д'Івуар, Південна Африка, Австралія, Саудівська Аравія, Південна Корея і Японія.

Додамо, чоловічий футбольний турнір почнеться до церемонії відкриття 23 липня 2021 року в Токіо.

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