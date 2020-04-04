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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59638 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69497 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83069 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81522 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102923 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85015 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130891 просмотра

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ФИФА повысила возрастной барьер на Олимпийские игры в Токио

ФИФА повысила возрастной барьер на Олимпийские игры в Токио

Киев  •  УНН

 • 12525 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. ФИФА смягчила ограничения по возрасту для мужского футбольного турнира на перенесенные Олимпийские игры, которые пройдут в Токио, сообщает УНН со ссылкой на "The Guardian".

Возрастной порог повышен с 23 до 24 лет. После отсрочки Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса в измененном правиле сохранятся исходные положения, касающиеся команд, основанных на игроках, рожденных в или после 1 января 1997 года.

Но с учетом перехода Олимпийских игр на 2021, теперь старшим игрокам будет разрешено участвовать в соревновании.

Таким образом, игроки, которые имеют право на участие в турнире до 23 лет в 2020 году, все еще смогут сыграть в Японии в возрасте 24 лет в следующем году.

Отметим, что 16 сборных будут выступать в олимпийском футбольном турнире: Аргентина, Бразилия, Франция, Германия, Испания, Румыния, Новой Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, Южная Африка, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония.

Добавим, мужской футбольный турнир начнется до церемонии открытия 23 июля 2021 года в Токио.

Украинские Национальные Новости

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