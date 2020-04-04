ФИФА повысила возрастной барьер на Олимпийские игры в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. ФИФА смягчила ограничения по возрасту для мужского футбольного турнира на перенесенные Олимпийские игры, которые пройдут в Токио, сообщает УНН со ссылкой на "The Guardian".
Возрастной порог повышен с 23 до 24 лет. После отсрочки Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса в измененном правиле сохранятся исходные положения, касающиеся команд, основанных на игроках, рожденных в или после 1 января 1997 года.
Но с учетом перехода Олимпийских игр на 2021, теперь старшим игрокам будет разрешено участвовать в соревновании.
Таким образом, игроки, которые имеют право на участие в турнире до 23 лет в 2020 году, все еще смогут сыграть в Японии в возрасте 24 лет в следующем году.
Отметим, что 16 сборных будут выступать в олимпийском футбольном турнире: Аргентина, Бразилия, Франция, Германия, Испания, Румыния, Новой Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, Южная Африка, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония.
Добавим, мужской футбольный турнир начнется до церемонии открытия 23 июля 2021 года в Токио.