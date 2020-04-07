ФИФА договорилась о переносе трансферного окна в связи с пандемией коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. ФИФА договорилась с представителями конфедераций, лиг и клубов о ряде решений по нескольким вопросам, которые появились в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Стороны достигли соглашения по ряду вопросов, возникших в связи с пандемией. Все стороны теперь признают, что завершение сезона 2019-20 до 30 июня, как и предполагалось изначально, не состоится.
Летнее трансферное окно будет перенесено, и контракты, которые истекают 30 июня, будут продлены на короткий срок в соответствии с предложениями, согласованных основными заинтересованными сторонами футболу.
Заметим, что ФИФА также призвала не увольнять работников клубов, участвуя в государственных программах.
Как сообщалось ранее, ФИФА приняла решение о возрастном барьере в рамках Олимпийских игр в Токио.