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Фейгін: згоду на відбування покарання в Україні Сущенко підписав до виборів

Фейгін: згоду на відбування покарання в Україні Сущенко підписав до виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Журналіст Роман Сущенко, що знаходиться в ув’язненні в Росії, підписав документ про свою згоду відбувати покарання в Україні ще до виборів в український парламент. Про це адвокат Марк Фейгін розповів в ефірі інтернет-каналу SobiNews, повідомляє УНН.

“Цю інформацію я порахував необхідно оприлюднити тепер, хоча насправді вона з’явилася набагато раніше в період ще до проведення виборів в Україні (ймовірно мова йде про парламентські вибори — ред.) — рівно тоді я звертався до керівництва України публічно про те, що варіант обміну Вишинського на Сущенко він більш можливий в силу ряду абсолютно об’єктивних політичних причин різного роду, ніж Вишинського на Сенцова. Тому що Москва з приводу Сенцова багато разів сказала ні. Це бетонна стіна і пробити її ось так за раз — неможливо”, — розповів Сенцов.

За словами Фейгіна, він вважає ідея змінити конфігурацію і обміняти не Сенцова, а Сущенко на Вишинського — виправдана.

“Справа в тому, що дійсно співробітники ФСВП запропонували підписати такі документи Роману (Сущенко — ред.), він подзвонив мені (там дозволено дзвонити з зони своїх захисників) і запитав чи можна підписувати чи ні. Я сказав, що так — підписувати можна. Чому це робиться? Можливо є якісь варіанти, вони опрацьовуються в Москві, можливо це якось пов’язано з Києвом теж, щодо можливого переміщення Романа, можливого обміну на Вишинського — тут ми вже нічого не знаємо. Мені здається, що в цій ситуації Москва теж шукає якісь для себе варіанти і одним з дуже багатьох варіантів є саме Роман Сущенко”, — розповів адвокат.

Фейгін вважає, що якщо українська сторона проявить інтерес до питання обміну Сущенко на Вишинського, то, теоретично, такий обмін міг би відбутися.

Як повідомляв УНН, дружина і дочка Сущенка відвідали його в колонії в РФ на початку літа.

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