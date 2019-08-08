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7 марта, 06:35 • 98943 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138771 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126990 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128488 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130511 просмотра

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Фейгин: согласие на отбывание наказания в Украине Сущенко подписал до выборов

Фейгин: согласие на отбывание наказания в Украине Сущенко подписал до выборов

Киев  •  УНН

 • 13032 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Журналист Роман Сущенко, что находится в заключении в России, подписал документ о своем согласии отбывать наказание в Украине еще до выборов в украинский парламент. Об этом адвокат Марк Фейгин рассказал в эфире интернет-канала SobiNews, сообщает УНН.

“Эту информацию я посчитал необходимо обнародовать теперь, хотя на самом деле она появилась гораздо раньше в период еще до проведения выборов в Украине (вероятно речь идет о парламентских выборах — ред.) — ровно тогда я обращался к руководству Украины публично о том, что вариант обмена Вышинского на Сущенко он более возможен в силу ряда абсолютно объективных политических причин разного рода, чем Вышинский на Сенцова. Потому что Москва по поводу Сенцова много раз сказала нет. Это бетонная стена и прошибить ее вот так за раз — невозможно”, — рассказал Сенцов.

По словам Фейгина, он считает идея сменить конфигурацию и обменять не Сенцова, а Сущенко на Вышинского — оправдана.

“Дело в том, что действительно сотрудники ФСИН предложили подписать такие документы Роману (Сущенко — ред.), он позвонил мне (там разрешено звонить из зоны своим защитникам) и спросил можно ли подписывать или нет. Я сказал, что да — подписывать можно. Почему это делается? Возможно есть какие-то варианты, они прорабатываются в Москве, возможно это как-то связано с Киевом тоже, относительно возможного перемещения Роман, возможного обмена на Вышинского — тут мы уже ничего не знаем. Мне кажется, что в этой ситуации Москва тоже ищет какие-то для себя варианты и одним из очень многих вариантов является именно Роман Сущенко”, — рассказал адвокат.

Фейгин считает, что если украинская сторона проявит интерес к вопросу обмена Сущенка на Вышинского, то, теоретически, такой обмен мог бы состоятся.

Как сообщал УНН, жена и дочь Сущенко посетили его в колонии в РФ в начале лета.

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