Фейгін: восьмеро українців у “Лефортово” перебувають у “заморозці”, адвокатів не пускають

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін розповів, що 3 вересня він намагався потрапити до свого підзахисного у СІЗО “Лефортово”, але тільки “здав документи і прочекав весь день”. Про це він сказав в ефірі “Радіо Свобода”, передає УНН.