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Фейгін: восьмеро українців у “Лефортово” перебувають у “заморозці”, адвокатів не пускають

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін розповів, що 3 вересня він намагався потрапити до свого підзахисного у СІЗО “Лефортово”, але тільки “здав документи і прочекав весь день”. Про це він сказав в ефірі “Радіо Свобода”, передає УНН.

“Оці восьмеро (утримуваних Росією українців — ред.), які точно перебувають у „Лефортові“, крім 24 моряків, вони перебувають у „заморозці“, адвокати до них потрапити не можуть. І це абсолютно свідомо робить адміністрація Федеральної служби виконання покарань, можливо, для того, щоб не відбувалося витоку інформації. Ми допускаємо, що найближчим часом, про що сам Путін вчора сказав, обмін може відбутися. Але коли це станеться, завтра чи у якийсь інший день, я сказати не можу, у мене такої інформації немає”, — зауважив правник.

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Наприкінці серпня у слідчому ізоляторі “Лефортово” в столиці Росії Москві підтвердили, що в них перебуває п’ятеро засуджених українців. Мова йде про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка і Станіслава Клиха.

Також російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва заявляла, що у неї приймали передачу в цей СІЗО, окрім згаданих людей, ще Павлові Грибу.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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