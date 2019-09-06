Фейгин: восемь украинцев в "Лефортово" находятся в "заморозке", адвокатов не пускают

"Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев - ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", - отметил юрист.

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В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находится пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в этом СИЗО, кроме упомянутых людей, еще Павлу Грибу.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинские моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.