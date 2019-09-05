У Кремлі висловилися про можливість телефонної розмови Путіна і Зеленського про обмін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Телефонна розмова президентів Росії Володимира Путіна і України Володимира Зеленського поки не планується. Про це заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Поки в планах немає", - відповів він на питання про те, чи планується в найближчі дні телефонна розмова російського і українського президентів з питання обміну утримуваними особами.
"Необхідні контакти (по цій темі) здійснюються", - додав Пєсков.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що переговори з обміну затриманими з Україною "близькі до фіналізації".