Фермери задоволені дотаційними програмами уряду

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У 2018 році українські фермери охоче брали участь у державних програмах підтримки АПК. Про це заявив фахівець з питань співпраці з органами державної влади Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Нестеров, передає УНН із посиланням на прес-службу УКАБ.

"Кошти з низки програм і напрямів державної підтримки минулого року були використані, і це означає, що вони затребувані та дієві", - сказав він.

До найефективніших держпрограм підтримки АПК увійшли: компенсація вартості садивного матеріалу, спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

"Минулого року агровиробники засадили 3,9 тис. га садів та отримали компенсацію 80% вартості садивного матеріалу", - навів приклад експерт.

Трирічний термін дії державних програм підтримки АПК спливе наприкінці 2019 року, зазначив Нестеров. Тоді можна буде оцінити ефективність їх функціонування та практичного використання.

"Загалом, 2019 року зберігаються ті ж самі програми і напрями підтримки, започатковані в 2017-2018 роках у тваринництві, зберіганні продукції сільського господарства та придбанні техніки", - резюмував він.

Раніше УНН повідомляв, що завдяки дотаціям свої потужності у минулому році наростили головні "годувальники" країни, серед яких птахівники і молочники.

При цьому, нагадаємо, торік Україна піднялася на 6-е місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

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