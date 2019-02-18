Фермеры довольны дотационными программами правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В 2018 году украинские фермеры охотно участвовали в государственных программах поддержки АПК. Об этом заявил специалист по вопросам сотрудничества с органами государственной власти Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Олег Нестеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УКАБ.
"Средства по ряду программ и направлений государственной поддержки в прошлом году были использованы, и это означает, что они востребованы и действенные", - сказал он.
К наиболее эффективным госпрограммам поддержки АПК вошли: компенсация стоимости посадочного материала, специальная бюджетная дотация за содержание коров молочного, молочно-мясного и мясного направления продуктивности, частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства.
"В прошлом году агропроизводители засадили 3,9 тыс. га садов и получили компенсацию 80% стоимости посадочного материала", - привел пример эксперт.
Трехлетний срок действия государственных программ поддержки АПК истечет в конце 2019 года, отметил Нестеров. Тогда можно будет оценить эффективность их функционирования и практического использования.
"В целом, в 2019 году сохраняются те же программы и направления поддержки, начатые в 2017-2018 годах в животноводстве, хранении продукции сельского хозяйства и приобретении техники", - резюмировал он.
Ранее УНН сообщал, что благодаря дотациям свои мощности в прошлом году нарастили главные "кормильцы" страны, среди которых птицеводы и молочники.
При этом, напомним, в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.