Фермери стали активніше купувати елеваторне обладнання за програмою компенсації вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українські фермери стали активніше купувати вітчизняне елеваторне і лабораторне обладнання після введення програми часткової компенсації його вартості. Про це сайту Elevatorist.com розповіли на виставці "ІнтерАгро 2018" представники українських виробників обладнання, передає УНН.
За словами представників компанії "Югелеватор", завод незабаром збирається запускати окрему лінійку продукції для фермерських елеваторів - після того, як підприємство потрапило в програму часткової компенсації вартості при купівлі обладнання, кількість замовлень від фермерів істотно зросла.
"Люди розуміють, що вони можуть повернути чималі гроші. Якщо на звичайному елеваторі компенсують 25%, то на фермерських - вже 40%. Це великий плюс. За рік фермери замовляють у нас близько 50-70 одиниць обладнання", - розповіли заводчани.
Активність фермерів відзначили і в "ОЛИС". У компанії відзначають, що в останній рік дрібні аграрії стали купувати очисне обладнання набагато охочіше.
"Активізувалися невеликі господарства. Там починають звертати увагу на те, що зерно після збирання необхідно допрацьовувати, це дає можливість отримати за нього кращу ціну", - розповів комерційний директор підприємства Володимир Чеглатонєв.
Нагадаємо, за програмою часткової компенсації будівництва тваринницьких комплексів в Україні з'явився найбільший птахокомплекс в світі - Вінницька птахофабрика.
У держпрограмі розвитку інфраструктури для с/г тварин участь також взяли компанії: "Прогрес", "Генетик-Інвест", "Урманське" і "Аграрна компанія 2004".
Наступного року програму держпідтримки АПК планують розширити і на переробні підприємства.