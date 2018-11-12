Фермери стали активніше купувати елеваторне обладнання за програмою компенсації вартості

ukru
Ексклюзив
11:09 • 13939 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 21262 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 42514 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 65850 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 115676 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 222358 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 518280 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478684 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 469088 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334536 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.8 м/с
53 %
753 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 125517 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 120207 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 112169 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 84359 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 64851 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 21369 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 115695 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 471978 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 553350 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 475584 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 17036 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 31630 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 181265 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 177373 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 177144 перегляди
Актуальне
Фермери стали активніше купувати елеваторне обладнання за програмою компенсації вартості

Фермери стали активніше купувати елеваторне обладнання за програмою компенсації вартості

Київ • УНН

 • 11327 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Українські фермери стали активніше купувати вітчизняне елеваторне і лабораторне обладнання після введення програми часткової компенсації його вартості. Про це сайту Elevatorist.com розповіли на виставці "ІнтерАгро 2018" представники українських виробників обладнання, передає УНН.

За словами представників компанії "Югелеватор", завод незабаром збирається запускати окрему лінійку продукції для фермерських елеваторів - після того, як підприємство потрапило в програму часткової компенсації вартості при купівлі обладнання, кількість замовлень від фермерів істотно зросла.

"Люди розуміють, що вони можуть повернути чималі гроші. Якщо на звичайному елеваторі компенсують 25%, то на фермерських - вже 40%. Це великий плюс. За рік фермери замовляють у нас близько 50-70 одиниць обладнання", - розповіли заводчани.

Активність фермерів відзначили і в "ОЛИС". У компанії відзначають, що в останній рік дрібні аграрії стали купувати очисне обладнання набагато охочіше.

"Активізувалися невеликі господарства. Там починають звертати увагу на те, що зерно після збирання необхідно допрацьовувати, це дає можливість отримати за нього кращу ціну", - розповів комерційний директор підприємства Володимир Чеглатонєв.

Нагадаємо, за програмою часткової компенсації будівництва тваринницьких комплексів в Україні з'явився найбільший птахокомплекс в світі - Вінницька птахофабрика.

У держпрограмі розвитку інфраструктури для с/г тварин участь також взяли компанії: "Прогрес", "Генетик-Інвест", "Урманське" і "Аграрна компанія 2004".

Наступного року програму держпідтримки АПК планують розширити і на переробні підприємства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21