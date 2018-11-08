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Программу господдержки АПК планируют расширить на перерабатывающие предприятия

Программу господдержки АПК планируют расширить на перерабатывающие предприятия

Киев  •  УНН

 • 13832 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В следующем году программа господдержки АПК может быть расширена на перерабатывающие предприятия. Об это УНН сообщил и.о. главы профильного комитета ВР Александр Бакуменко.

Изменения обусловлены необходимостью увеличения производства с добавленной стоимостью, уточнил он.

“Активная поддержка перерабатывающей промышленности и животноводства, которые в свою очередь продвигают товар на внешние рынки, обеспечивает создание товаропроизводителями новых рабочих мест, оживление сельских территорий, улучшение социальных стандартов жизни, а также обеспечивает поступление налогов и других доходов в местные бюджеты.

Мы определили, что не менее 1% ВВП будет направлено на поддержку аграрного сектора. Сегодня это порядка 7 млрд грн.

Этот 1% мы прописали на 5 лет, а также то, что 4 млрд грн будет использовано на развитие животноводства и переработку”, - сообщил Бакуменко.

Генеральный директор “Украинского клуба аграрного бизнеса” Тарас Высоцкий в свою очередь назвал объекты, которые теоретически могут попасть в госпрограмму.

"Речь идет о поддержке строительства любых объектов, где будет происходить переработка продукции животноводства, садоводства и растениеводства.

К примеру, завод по переработке масличных культур. В его состав входят элеваторы, цеха и т.д." , - рассказал Высоцкий.

Вместе с тем он уточнил, что условия и критерии поддержки строительства перерабатывающих предприятий пока не известны.

"Программа еще не выписана и, соответственно, не принята. Если это случится - Кабмин своим постановлением утвердит требования, необходимые для участия в программе", - пояснил Высоцкий.

Как ранее сообщал УНН, на сегодняшний день Украина критически мало экспортирует продукции с добавленной стоимостью, оставаясь “сырьевым придатком” для развитых стран.

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