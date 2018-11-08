Програму держпідтримки АПК планують розширити на переробні підприємства

Зміни обумовлені необхідністю збільшення виробництва з доданою вартістю, уточнив він.

"Активна підтримка переробної промисловості та тваринництва, які своєю чергою просувають товар на зовнішні ринки, забезпечує створення товаровиробниками нових робочих місць, пожвавлення сільських територій, поліпшення соціальних стандартів життя, а також забезпечує надходження податків та інших доходів до місцевих бюджетів.

Ми визначили, що не менше 1% ВВП буде направлено на підтримку аграрного сектора. Сьогодні це близько 7 млрд грн.

Цей 1% ми прописали на 5 років, а також те, що 4 млрд грн буде використано на розвиток тваринництва і переробку", - повідомив Бакуменко.

Генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький своєю чергою назвав об'єкти, які теоретично можуть потрапити до держпрограми.

"Йдеться про підтримку будівництва будь-яких об'єктів, де буде відбуватися переробка продукції тваринництва, садівництва і рослинництва.

Наприклад, завод з переробки олійних культур. До його складу входять елеватори, цехи і т.д.", - розповів Висоцький.

Разом з тим він уточнив, що умови і критерії підтримки будівництва переробних підприємств поки не відомі.

"Програма ще не виписана і, відповідно, не ухвалена. Якщо це станеться - Кабмін своєю постановою затвердить вимоги, необхідні для участі у програмі", - пояснив Висоцький.

Як раніше повідомляв УНН, на сьогодні Україна критично мало експортує продукції з доданою вартістю, залишаючись "сировинним придатком" для розвинених країн.