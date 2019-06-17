Фельдшер хотів у футлярі та пачці цигарок пронести у СІЗО наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Києві затримали фельдшера, який у футлярі від окулярів та пачці цигарок намагався пронесли наркотики на територію слідчого ізолятора. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Так, отримавши оперативну інформацію щодо спроби пронести на територію СІЗО наркотики, працівники управління протидії наркозлочинності почали проводити оперативно-розшукові заходи для документування правопорушення.
"Правоохоронці встановили, що 45-річний фельдшер планує занести у спецустанову заборонені речовини, аби у подальшому продати ув’язненим. Зловмисника поліцейські затримали на вході у приміщення", - йдеться в повідомленні.
У ході поверхневого огляду у футлярі від його окулярів та у пачці цигарок поліцейські знайшли чотири пакунки з марихуаною та 20 згортків із метадоном. За цінами "чорного" ринку, вартість вилученого становить понад 40 тис. грн.
За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Фігурантові загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Сумщині поліція вилучила рекордну кількість наркосировини - майже 2,5 тони суміші макового насіння та соломки, яка зберігалася на складі та у кількох торговельний місцях в обласному центрі.