Фельдшер хотел в футляре и пачке сигарет пронести в СИЗО наркотики

Так, получив оперативную информацию о попытке пронести на территорию СИЗО наркотики, работники управления противодействия наркопреступности начали проводить оперативно-розыскные мероприятия для документирования правонарушения.

"Правоохранители установили, что 45-летний фельдшер планирует внести в спецучреждение запрещенные вещества, чтобы в дальнейшем продать заключенным. Злоумышленника полицейские задержали на входе в помещение", - говорится в сообщении.

В ходе поверхностного осмотра в футляре от его очков и в пачке сигарет полицейские нашли четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет более 40 тыс. Грн.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской полиция изъяла рекордное количество наркосырья - почти 2,5 тонны смеси маковых семян и соломки, которая хранилась на складе и в нескольких торговый местах в областном центре.