Федерації біатлону України в 11 разів урізали бюджет
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю "biathlon.com.ua" розповів про вплив пандемії коронавірусу на фінансування українського біатлону, інформує УНН.
За словами Бринзака, бюджет був урізаний у 11 разів, а тренувальні збори за межами країни федерація не планує проводити.
"Збори за межами України поки планувати неможливо, оскільки ще не ясно, коли і в яких напрямках будуть відкриті кордони. А вся ситуація з пандемією коронавірусу внесла радикальні зміни у процес підготовки команди. Почнемо з того, що після внесення змін до Державного бюджету на цей рік з 50-ти млн гривень, запланованих раніше, зараз нам залишили тільки 4,5 млн. Що ми можемо планувати з таким бюджетом? Ясно, що поки треба буде готуватися тільки в Україні. Але говорити про повноцінну підготовку в таких умовах не доводиться", - наголосив Бринзак.
Як повідомлялося в УНН, жіноча збірна України з біатлону отримала нового наставника.