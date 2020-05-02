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Федерации биатлона Украины в 11 раз урезали бюджет

Киев • УНН

 • 27682 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью "biathlon.com.ua" рассказал о влиянии пандемии коронавируса на финансирование украинского биатлона, информирует УНН.

Федерации биатлона Украины в 11 раз урезали бюджет

По словам Бринзака, бюджет был урезан в 11 раз, а тренировочные сборы за пределами страны федерация не планирует проводить.

"Сборы за пределами Украины пока планировать невозможно, поскольку еще не ясно, когда и в каких направлениях будут открыты границы. А вся ситуация с пандемией коронавируса внесла радикальные изменения в процесс подготовки команды. Начнем с того, что после внесения изменений в Государственный бюджет на этот год из 50 млн гривен, запланированных ранее, сейчас нам оставили только 4,5. Что мы можем планировать с таким бюджетом? Ясно, что пока надо будет готовиться только в Украине. Но говорить о полноценной подготовке в таких условиях не приходится", - отметил Брынзак.

Как сообщалось в УНН, женская сборная Украины по биатлону получила нового наставника.

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