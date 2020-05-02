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Жіноча збірна України з біатлону отримала нового тренера

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Федерація біатлону прийняла остаточне рішення щодо комплектування тренерів чоловічої та жіночої збірних України з біатлону. Про це в коментарі XSPORT розповів президент ФБУ Володимир Бринзак, передає УНН.

Жіноча збірна України з біатлону отримала нового тренера

Тренерський штаб обох команд очолить словацький фахівець Юрай Санітра, який раніше 4 роки працював з чоловіками.

Помічниками Санітри по чоловічій команді стануть Олексій Кравченко і Роман Прима, який раніше працював з командою "Б". У жіночій збірній разом з Санітрою працюватимуть Ігор Ященко і Олександр Біланенко.

Тренувати чоловічу команду "Б", як і передбачалося, буде Микола Зоц, жіночу очолить Ілля Лопухов.

Також повідомляється, що в основну чоловічу команду увійдуть 7 спортсменів, а в жіночій буде працювати 5 біатлоністок. Докладні склади команд з'являться пізніше.

Нагадаємо, що минулий сезон жіночу збірну тренували Валерій Лєсніков, Володимир Махлай і Олександр Біланенко.

Українські Національні Новини

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