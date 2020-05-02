Жіноча збірна України з біатлону отримала нового тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Федерація біатлону прийняла остаточне рішення щодо комплектування тренерів чоловічої та жіночої збірних України з біатлону. Про це в коментарі XSPORT розповів президент ФБУ Володимир Бринзак, передає УНН.
Тренерський штаб обох команд очолить словацький фахівець Юрай Санітра, який раніше 4 роки працював з чоловіками.
Помічниками Санітри по чоловічій команді стануть Олексій Кравченко і Роман Прима, який раніше працював з командою "Б". У жіночій збірній разом з Санітрою працюватимуть Ігор Ященко і Олександр Біланенко.
Тренувати чоловічу команду "Б", як і передбачалося, буде Микола Зоц, жіночу очолить Ілля Лопухов.
Також повідомляється, що в основну чоловічу команду увійдуть 7 спортсменів, а в жіночій буде працювати 5 біатлоністок. Докладні склади команд з'являться пізніше.
Нагадаємо, що минулий сезон жіночу збірну тренували Валерій Лєсніков, Володимир Махлай і Олександр Біланенко.