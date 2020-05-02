Женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера

Тренерский штаб обеих команд возглавит словацкий специалист Юрай Санитра, который ранее 4 года работал с мужчинами.

Помощниками Санитры по мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с командой "Б". В женской сборной вместе с Санитрою будут работать Игорь Ященко и Александр Биланенко.

Тренировать мужскую команду "Б", как и предполагалось, будет Николай Зоц, женскую возглавит Илья Лопухов.

Также сообщается, что в основную мужскую команду войдут 7 спортсменов, а в женской будет работать 5 биатлонисток. Подробные составы команд появятся позже.

Напомним, что прошлый сезон женскую сборную тренировали Валерий Лесников, Владимир Махлай и Александр Биланенко.