Женская сборная Украины по биатлону получила нового тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Федерация биатлона приняла окончательное решение по комплектованию тренеров мужской и женской сборных Украины по биатлону. Об этом в комментарии XSPORT рассказал президент ФБУ Владимир Брынзак, передает УНН.
Тренерский штаб обеих команд возглавит словацкий специалист Юрай Санитра, который ранее 4 года работал с мужчинами.
Помощниками Санитры по мужской команде станут Алексей Кравченко и Роман Прима, ранее работавший с командой "Б". В женской сборной вместе с Санитрою будут работать Игорь Ященко и Александр Биланенко.
Тренировать мужскую команду "Б", как и предполагалось, будет Николай Зоц, женскую возглавит Илья Лопухов.
Также сообщается, что в основную мужскую команду войдут 7 спортсменов, а в женской будет работать 5 биатлонисток. Подробные составы команд появятся позже.
Напомним, что прошлый сезон женскую сборную тренировали Валерий Лесников, Владимир Махлай и Александр Биланенко.