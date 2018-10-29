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Федерація футболу переймає кращий досвід ЄС у тренуванні дітей

Федерація футболу переймає кращий досвід ЄС у тренуванні дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Учора, 28 жовтня, в Одесі відбувся спільний проект ФФУ, благодійного фонду "Розвиток футболу України" та ФК "Реал" (Мадрид) — "Відкриті уроки футболу "Фестиваль чемпіонів", передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

"Волонтери Федерації футболу України та тренери всесвітньо відомого клубу провели уроки футболу, в яких, серед інших, взяли участь і кращі футболісти з усіх південних областей України.

Зокрема, Миколаївська область була представлена вихованцями СДЮШОР "Торпедо", Херсонська область — ДЮСШ "Херсон", а господарі, Одеська область, — збірною командою юних футболістів, до складу якої ввійшли представники близько 10-ти провідних дитячо-юнацьких футбольних клубів з Одеси та області. Серед них — СДЮШОР "Чорноморець", ДЮСШ-11 "Чорноморець", ДЮФК "Атлетік", ФК "Одеса", ДЮФК "Балкани" та інші", - йдеться у повідомленні.

За словами першого віце-президента ФФУ Вадима Костюченка, практика залучення іноземних фахівців для навчання дітей та вітчизняних тренерів допомагає творити нову історію українського футболу.

"Залучаючи іноземних фахівців, ми маємо можливість не тільки отримати такий необхідний досвід із новітніх тренерських практик, а й проводити порівняльний аналіз різних тренувальних методик, знайомитися з численними нюансами тренерської майстерності, які на перший погляд є непринциповими, але саме вони допомагають досягнути загального успіху в системі вдосконалення тренувальної роботи. Це інвестиції в майбутнє українського дитячо-юнацького футболу.

Ми щиро дякуємо футбольній Одещині, яка провела "Фестиваль чемпіонів", залучивши кращих юних футболістів південного регіону України. Ми системно аналізуємо новітні тренерські технології та застосовуємо їх у своїй роботі. Зокрема, головним майданчиком для реалізації та адаптації європейського досвіду для нас є новостворена Академія футболу ФФУ. Саме там юні футболісти отримують досвід від кращих тренерів України", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві завершився дитячий футбольний турнір "Фестиваль чемпіонів"

Костюченко нагадав, що в останній день жовтня на футбольних майданчиках НТК ім. В. Баннікова відбудеться черговий майстер-клас уже для вихованців Академії футболу ФФУ, який проведуть тренери-слухачі Центру ліцензування ФФУ, що невдовзі отримають PRO-дипломи УЄФА.

"Тому, користуючись нагодою, маю честь запросити всіх тренерів, які працюють в дитячо-юнацькому футболі, на цей майстер-клас. Тут ви отримаєте чудову можливість ознайомитися з новітніми технологіями та організаційними напрацюваннями в навчально-тренувальних програмах для юних футболістів", — додав він.

Як писав УНН, збірні ветеранів України та Азербайджану зіграють товариський матч

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