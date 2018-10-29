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Федерация футбола перенимает лучший опыт ЕС в тренировке детей

Федерация футбола перенимает лучший опыт ЕС в тренировке детей

Киев  •  УНН

 • 11986 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Вчера, 28 октября, в Одессе состоялся совместный проект ФФУ, благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" и ФК "Реал" (Мадрид) - "Открытые уроки футбола "Фестиваль чемпионов", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

“Волонтеры Федерации футбола Украины и тренеры всемирно известного клуба провели уроки футбола, в которых, среди прочих, приняли участие и лучшие футболисты из всех южных областей Украины.

В частности, Николаевская область была представлена ​​воспитанниками СДЮШОР „Торпедо“, Херсонская область — ДЮСШ „Херсон“, а хозяева, Одесская область — сборной командой юных футболистов, в состав которой вошли представители около 10-ти ведущих детско-юношеских футбольных клубов из Одессы и области. Среди них — СДЮШОР „Черноморец“, ДЮСШ-11 „Черноморец“, ДЮФК „Атлетик“, ФК „Одесса“, ДЮФК „Балканы“ и другие”, — говорится в сообщении.

По словам первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, практика привлечения иностранных специалистов для обучения и отечественных тренеров помогает творить новую историю украинского футбола.

“Привлекая иностранных специалистов, мы имеем возможность не только получить столь необходимый опыт по новым тренерским практикам, но и проводить сравнительный анализ различных тренировочных методик, знакомиться с многочисленными нюансами тренерского мастерства, которые на первый взгляд неважными, но именно они помогают достичь общего успеха в системе совершенствования тренировочной работы. Это инвестиции в будущее украинской детско-юношеского футбола.

Мы искренне благодарим футбольную Одесскую область, которая провела "Фестиваль чемпионов", привлекая лучших юных футболистов южного региона Украины. Мы системно анализируем новые тренерские технологии и применяем их в своей работе. В частности, главной площадкой для реализации и адаптации европейского опыта для нас является Академия футбола ФФУ. Там юные футболисты получают опыт от лучших тренеров Украины”, - сказал он.

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Костюченко напомнил, что в последний день октября на футбольных площадках НТК им. В. Банникова состоится очередной мастер-класс уже для воспитанников Академии футбола ФФУ, который проведут тренеры-слушатели Центра лицензирования ФФУ, что вскоре получат PRO-дипломы УЕФА.

“Поэтому, пользуясь случаем, имею честь пригласить всех тренеров, работающих в детско-юношеском футболе, на этот мастер-класс. Здесь вы получите прекрасную возможность ознакомиться с новейшими технологиями и организационными наработками в учебно-тренировочных программах для юных футболистов”, — добавил он.

Как писал УНН, сборные ветеранов Украины и Азербайджана сыграют товарищеский матч.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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