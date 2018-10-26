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Збірні ветеранів України та Азербайджану зіграють товариський матч - ФФУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко відвідав з візитом Баку, де провів зустріч з азербайджанським колегою Ровнагом Абдуллаєвим. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

Зазначається, що під час зустрічі керівники футбольних асоціацій України та Азербайджану обговорили двосторонню співпрацю та перспективи її розвитку в майбутньому.

Також була досягнута попередня домовленість щодо організації товариського матчу між національними збірними серед ветеранів України та Азербайджану в рамках агітаційної кампанії фіналу Ліги Європи сезону-2018/2019, який відбудеться в Баку.

Крім того, президенти федерацій футболу України та Азербайджану разом відвідали матч групового раунду Ліги Європи ФК “Карабах” — ФК “Ворскла”, який завершився перемогою української команди з рахунком 1:0.

Як писав УНН, збірна України покращила позиції в рейтингу ФІФА

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