Збірні ветеранів України та Азербайджану зіграють товариський матч - ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Федерації футболу України Андрій Павелко відвідав з візитом Баку, де провів зустріч з азербайджанським колегою Ровнагом Абдуллаєвим. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Зазначається, що під час зустрічі керівники футбольних асоціацій України та Азербайджану обговорили двосторонню співпрацю та перспективи її розвитку в майбутньому.
Також була досягнута попередня домовленість щодо організації товариського матчу між національними збірними серед ветеранів України та Азербайджану в рамках агітаційної кампанії фіналу Ліги Європи сезону-2018/2019, який відбудеться в Баку.
Крім того, президенти федерацій футболу України та Азербайджану разом відвідали матч групового раунду Ліги Європи ФК “Карабах” — ФК “Ворскла”, який завершився перемогою української команди з рахунком 1:0.
Як писав УНН, збірна України покращила позиції в рейтингу ФІФА.