Сборные ветеранов Украины и Азербайджана сыграют товарищеский матч - ФФУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко посетил с визитом Баку, где провел встречу с азербайджанским коллегой Ровнагом Абдуллаевым. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Отмечается, что во время встречи руководители футбольных ассоциаций Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы его развития в будущем.
Также была достигнута предварительная договоренность об организации товарищеского матча между национальными сборными среди ветеранов Украины и Азербайджана в рамках агитационной кампании финала Лиги Европы сезона-2018/2019, который состоится в Баку.
Кроме того, президенты федераций футбола Украины и Азербайджана вместе посетили матч группового раунда Лиги Европы ФК "Карабах" - ФК "Ворскла", который завершился победой украинской команды со счетом 1:0.
Как писал УНН, сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА.