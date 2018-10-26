Сборные ветеранов Украины и Азербайджана сыграют товарищеский матч - ФФУ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко посетил с визитом Баку, где провел встречу с азербайджанским коллегой Ровнагом Абдуллаевым. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Отмечается, что во время встречи руководители футбольных ассоциаций Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы его развития в будущем.

Также была достигнута предварительная договоренность об организации товарищеского матча между национальными сборными среди ветеранов Украины и Азербайджана в рамках агитационной кампании финала Лиги Европы сезона-2018/2019, который состоится в Баку.

Кроме того, президенты федераций футбола Украины и Азербайджана вместе посетили матч группового раунда Лиги Европы ФК "Карабах" - ФК "Ворскла", который завершился победой украинской команды со счетом 1:0.

Как писал УНН, сборная Украины улучшила позиции в рейтинге ФИФА.

Украинские Национальные Новости

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