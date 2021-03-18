ФБУ відмінила серію за бронзові нагороди баскетбольної Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У рамках позачергового Виконкому ФБУ було затверджено зміни до Регламенту проведення чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Дивізіону “А” (Суперліга) сезону 2020/2021, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Було прийнято рішення про скасування серії плей-оф за визначення 3-го та 4-го місць Чемпіонату, натомість передбачити визначення 3-го та 4-го місць відповідно до позицій, які посіли команди - претенденти на 3-є та 4-е місця, за результатами регулярного чемпіонату.
Сказано, що рішення спеціальним голосуванням підтримало 12 членів Виконкому, "проти" виступило 2 члени, а "утримався" – 1.
Доповнення
Практика не проведення матчів за бронзові нагороди застосовується у більшості європейських баскетбольних першостей.