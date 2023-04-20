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ФБР: Китай та Іран використовують нову тактику для боротьби з критиками у США

ФБР: Китай та Іран використовують нову тактику для боротьби з критиками у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Цього тижня вищі посадові особи контррозвідувального сектору ФБР виступили з попередженням про те, що Китай та Іран стають дедалі зухвалішими у своїй тактиці, коли справа доходить до переслідування критиків авторитарних режимів — все частіше завдаючи ударів по них на території США. Про це пише агентство Reuters та «Голос Америки», передає УНН.

Цитата

«Китай, Іран та інші країни вважають своїм пріоритетом стабілізацію своїх режимів та забезпечення їхнього подальшого існування», — заявив один із високопосадовців, повідомляє «Голос Америки». «Вони підвищують пріоритет цього... вони більше готові вирушити на територію США, щоб переслідувати дисидентів».

Інший чиновник, який також побажав залишитися анонімним, сказав: «Зміна, яку ми намагаємося наголосити, — це свого роду підвищення рівня загроз, погроз насильства, загроз залякування, яких ми раніше не бачили».

Деталі

Офіційні особи заявили, що ця транснаціональна тактика репресій стає все більш витонченою і часто спрямована на те, щоб вплинути на політичні рішення США за допомогою «зловмисної» тактики.

«Ми дійсно побачили переломний момент у тактиці та інструментах, а також у рівні ризику та рівні загрози, які змінилися за останні кілька років», - сказав один із співробітників контррозвідки.

ФБР не повідомило, скільки країн беруть участь у цілеспрямованих операціях у США, хоч і зазначили, що Китай та Іран були «серйозними порушниками».

Доповнення

Коментарі з'явилися лише через три дні після того, як ФБР заарештувало двох мешканців Нью-Йорка за те, що вони керували «секретною поліцейською дільницею» у китайському кварталі Манхеттена, яка переслідувала критиків Комуністичної партії Китаю.

Раніше цього року федеральний суд Нью-Йорка звинуватив трьох чоловіків у замовному вбивстві після того, як вони планували замах на громадянина США за вказівкою іранського уряду.

Пізніше жертва була ідентифікована як Масіх Алінежад, головний критик іранського режиму, який також став мішенню 2021 року під час схеми викрадення людей, зірваної ФБР.

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