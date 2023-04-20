ФБР: Китай и Иран используют новую тактику для борьбы с критиками в США

ukru
09:19 • 28722 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 61478 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 82586 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 112354 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 100377 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122257 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118964 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108313 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102282 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113229 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 79574 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 102528 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 111413 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 63840 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 76054 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 187692 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 218249 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 158341 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 164596 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200781 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 3526 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101812 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110749 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 127037 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162268 просмотра
Актуальное
ФБР: Китай и Иран используют новую тактику для борьбы с критиками в США

ФБР: Китай и Иран используют новую тактику для борьбы с критиками в США

Киев • УНН

 • 627400 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На этой неделе высшие должностные лица контрразведывательного сектора ФБР выступили с предупреждением о том, что Китай и Иран становятся все более дерзкими в своей тактике, когда дело доходит до преследования критиков авторитарных режимов — все чаще нанося удары по ним на территории США. Об этом пишет агентство Reuters и «Голос Америки», передает УНН.

Цитата

«Китай, Иран и другие страны считают своим приоритетом стабилизацию своих режимов и обеспечение их дальнейшего существования», — заявил один из высокопоставленных чиновников, сообщает «Голос Америки». «Они повышают приоритет этого... они больше готовы отправиться на территорию США, чтобы преследовать диссидентов».

Другой чиновник, также пожелавший остаться анонимным, сказал: «Изменение, которое мы пытаемся подчеркнуть, — это своего рода повышение уровня угроз, угроз насилия, угроз запугивания, которых мы раньше не видели».

Детали

Официальные лица заявили, что эта транснациональная тактика репрессий становится все более изощренной и часто направлена на то, чтобы повлиять на политические решения США с помощью «злонамеренной» тактики.

«Мы действительно увидели переломный момент в тактике и инструментах, а также в уровне риска и уровне угрозы, которые изменились за последние несколько лет», - сказал один из сотрудников контрразведки.

ФБР не сообщило, сколько стран участвуют в целенаправленных операциях в США, хотя отметило, что Китай и Иран были «серьезными нарушителями».

Дополнение

Комментарии появились только через три дня после того, как ФБР арестовало двух жителей Нью-Йорка за то, что они руководили «секретным полицейским участком» в китайском квартале Манхэттена, который преследовал критиков Коммунистической партии Китая.

Ранее в этом году федеральный суд Нью-Йорка обвинил трех мужчин в заказном убийстве после того, как они планировали покушение на гражданина США по указанию иранского правительства.

Позже жертва была идентифицирована как Масих Алинежад, главный критик иранского режима, который также стал мишенью в 2021 году во время схемы похищения людей, сорванной ФБР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы