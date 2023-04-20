ФБР: Китай и Иран используют новую тактику для борьбы с критиками в США

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«Китай, Иран и другие страны считают своим приоритетом стабилизацию своих режимов и обеспечение их дальнейшего существования», — заявил один из высокопоставленных чиновников, сообщает «Голос Америки». «Они повышают приоритет этого... они больше готовы отправиться на территорию США, чтобы преследовать диссидентов».

Другой чиновник, также пожелавший остаться анонимным, сказал: «Изменение, которое мы пытаемся подчеркнуть, — это своего рода повышение уровня угроз, угроз насилия, угроз запугивания, которых мы раньше не видели».

Детали

Официальные лица заявили, что эта транснациональная тактика репрессий становится все более изощренной и часто направлена на то, чтобы повлиять на политические решения США с помощью «злонамеренной» тактики.

«Мы действительно увидели переломный момент в тактике и инструментах, а также в уровне риска и уровне угрозы, которые изменились за последние несколько лет», - сказал один из сотрудников контрразведки.

ФБР не сообщило, сколько стран участвуют в целенаправленных операциях в США, хотя отметило, что Китай и Иран были «серьезными нарушителями».

Дополнение

Комментарии появились только через три дня после того, как ФБР арестовало двух жителей Нью-Йорка за то, что они руководили «секретным полицейским участком» в китайском квартале Манхэттена, который преследовал критиков Коммунистической партии Китая.

Ранее в этом году федеральный суд Нью-Йорка обвинил трех мужчин в заказном убийстве после того, как они планировали покушение на гражданина США по указанию иранского правительства.

Позже жертва была идентифицирована как Масих Алинежад, главный критик иранского режима, который также стал мишенью в 2021 году во время схемы похищения людей, сорванной ФБР.