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Фаворов розповів про перспективи України в разі виробництва власної вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Кожна країна, у якої є вакцина від COVID-19, передусім буде працювати над забезпеченням власного населення. При цьому розробка української вакцини зробить країну незалежною від виробників вакцин країн-партнерів. Окрім того, вона має великий експортний потенціал і здатна дати Україні престижну позицію у світовій сфері громадської охорони здоров'я. Про це в інтерв'ю УНН повідомив професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології та президент компанії DiaPrep System Inc. Михайло Фаворов.

Фаворов розповів про перспективи України в разі виробництва власної вакцини від COVID-19

"Зрозумійте, навіть якщо країни можуть виробити 30 млн доз на рік в Америці, країна-то - 300 млн людей. І, звичайно, політика вакцинації в Америці дуже важлива: прищеплювати всіх, хворів чи ні - не важливо. У деяких випадках антитіла виробляються недостатньо, значить вакцинувати треба всіх, навіть тих, у кого є антитіла слабкі. Таким чином, звичайно, важко очікувати, що компанії-виробники не будуть перш за все задовольняти потреби власної країни", - розповів він.

Фаворов також підкреслив, що з часом ринок вакцин буде насичуватися і кількість вакцин зростати, але, разом з тим, не кожна країна дійшла до такого етапу розробки кандидата, як Україна.

"Звичайно, з часом будь-яких вакцин стане більше, їх можна буде отримати за системою міжнародної кооперації. Але, з іншого боку, дуже мало країн має стан, близький до українського кандидата в вакцини. Усім ще досить далеко до завершення того етапу, який був уже з української вакциною пройдений. Навіть якщо вакцина буде готова через 8-12 місяців в Україні від моменту фінансування, то все одно буде багато споживачів, і ця вакцина має перспективи стати важливою експортною складової для країни", - упевнений Фаворов.

За словами епідеміолога, кожна країна буде вирішувати питання з вакцинами в міру своїх можливостей, але власна вакцина дала б Україні престижне становище в усьому світі, адже володіє величезним експортним потенціалом.

"Кожна країна вирішує питання самостійно і в своєму напрямку. Звичайно, краще мати українську вакцину, розроблену українськими вченими і фахівцями. Це дало б престижну позицію в світі громадської охорони здоров'я, молекулярної біології, біотехнології в цілому, тим більше, що основа для цього є. Це не з "нуля" починати", - підсумував він.

Нагадаємо, Михайло Фаворов повідомив, що український кандидат у вакцини зберігає 100% ефективності при будь-якій мутації коронавірусу.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я за підтримки Президента Зеленського почало процес відновлення інституту вакцин в Україні.

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