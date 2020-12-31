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Фаворов рассказал о перспективах Украины в случае производства собственной вакцины от COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Каждая страна, у которой есть вакцина от COVID-19, в первую очередь будет работать над обеспечением собственного населения. При этом разработка украинской вакцины сделает страну независимой от производителей вакцин стран-партнеров. Кроме того, она имеет большой экспортный потенциал и способна дать Украине высокое положение в мировой сфере общественного здравоохранения. Об этом в интервью УНН сообщил профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии и президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.

Фаворов рассказал о перспективах Украины в случае производства собственной вакцины от COVID-19

“Поймите, даже если страны могут произвести 30 млн доз в год в Америке, страна-то 300 млн человек. И, конечно, политика вакцинирования в Америке очень важна: прививать всех, болел или нет — не важно. В ряде случаев антитела вырабатываются недостаточно, значит вакцинировать надо всех, даже тех, у кого есть антитела слабые. Таким образом, конечно, трудно ожидать, что компании-производители не будут прежде всего удовлетворять нужды собственной страны”, — рассказал он.

Фаворов также подчеркнул, что со временем рынок вакцин будет насыщаться и количество вакцин возрастать, но, вместе с тем, не каждая страна дошла до такого этапа разработки действующего кандидата, как Украина.

“Конечно, со временем любых вакцин станет больше, их можно будет получить по системе международной кооперации. Но, с другой стороны, очень мало стран имеет состояние, близкое к украинскому кандидату в вакцины. Всем еще достаточно далеко до завершения того этапа, который был уже с украинской вакциной пройден. Даже если вакцина будет готова через 8-12 месяцев в Украине от момента финансирования, то все равно будет много потребителей, и эта вакцина имеет перспективы стать важной экспортной составляющей для страны”, — уверен Фаворов.

По словам эпидемиолога, каждая страна будет решать вопрос с вакцинами по мере своих возможностей, но собственная вакцина дала бы Украине престижное положение во всем мире, ведь обладает огромным экспортным потенциалом.

“Каждая страна решает вопрос самостоятельно и в своем направлении. Конечно, лучше иметь украинскую вакцину, разработанную украинскими учеными и специалистами. Это дало бы престижную позицию в мире общественного здравоохранения, молекулярной биологии, биотехнологии в целом, тем более, что основа для этого есть. Это не с "нуля“ начинать”, — подытожил он.

Напомним, Михаил Фаворов сообщил, что украинский кандидат в вакцины сохраняет 100% эффективности при любой мутации коронавируса. 

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения при поддержке Президента Зеленского начало процесс восстановления института вакцин в Украине. 

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