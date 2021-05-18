Фаворов про обсяги поставок вакцин від COVID-19 в Україну: Степанову вдалося неможливе

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“Я дивлюся на об’єктивну реальність, а не на політичні питання — у них не обізнаний. Коли пішов другий підйом COVID-19, який був вище першого, усі країни-виробники вакцин винесли однозначне рішення: вакцину не можна нікому продавати, поки своя країна не буде вакцинована. Я говорив у присутності пана міністра Степанова і головного санлікаря Ляшка до Президента Зеленського, що настане момент у цій пандемії, яка тоді була на самому початку, коли експорт вакцин буде припинений на якийсь час. Так і сталося”, - розповів епідеміолог.

Деталі

Саме через те, що в момент величезного зростання захворюваності, який почався з новим штамом коронавірусу, експорт вакцин був очікувано призупинений, зазначає Фаворов.

“Тому говорити, що міністр винен - невиправдано, він зробив максимально! Я взагалі був здивований, коли він привіз цю вакцину, бо вважав, що це неможливо”, - підкреслив Фаворов.

Доповнення

Відзначимо, сьогодні в Україну прибула нова партія вакцини від коронавіруса виробництва Pfizer/BioNTech — загалом майже 123 тисячі доз у межах міжнародної ініціативи COVAX.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням поставок 18 травня).