Фаворов об объемах поставок вакцин от COVID-19 в Украину: Степанову удалось невозможное
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Глава Минздрава Максим Степанов сделал невозможное, чтобы Украина получила максимальное количество вакцин от COVID-19, несмотря на критическую ситуацию с поставками во всем мире. Такое мнение в комментарии Nash.Live озвучил доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, президент компании "DiaPrep System Inc." Михаил Фаворов, сообщает УНН.
Цитата:
“Я смотрю на объективную реальность, а не на политические вопросы — в них не осведомлен. Когда пошел второй подъем COVID-19, который был выше первого, все страны-производители вакцин вынесли однозначное решение: вакцину нельзя никому продавать, пока своя страна не будет вакцинирована. Я говорил в присутствии господина министра Степанова и главного санврача Ляшко к Президенту Зеленскому, что наступит момент в этой пандемии, которая тогда была в самом начале, когда экспорт вакцин будет прекращен на какое-то время. Так и случилось”, — рассказал эпидемиолог.
Детали
Именно из-за того, что в момент огромного роста заболеваемости, который начался с новым штаммом коронавируса, экспорт вакцин был ожидаемо приостановлен, отмечает Фаворов.
“Поэтому говорить, что министр виноват - неоправданно, он сделал максимально! Я вообще был удивлен, когда он привез эту вакцину, потому что считал, что это невозможно”, — подчеркнул Фаворов.
Дополнение
Отметим, сегодня в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer/BioNTech — в общем почти 123 тыс. доз в рамках международной инициативы COVAX.
До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca /Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.
В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом поставок 18 мая).