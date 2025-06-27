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Favbet Foundation та FAST продовжують навчати рятувати життя: тренінги для тренерів з біатлону у Чернігові

Київ • УНН

 • 660 перегляди

У Чернігові провели навчання з надання домедичної допомоги для 60 тренерів з біатлону в межах проєкту для спортивної спільноти. Призерка чемпіонатів світу Ніна Лемеш взяла участь у тренінгу, який організували FAST та Мінмолодьспорту за підтримки Favbet Foundation.

Favbet Foundation та FAST продовжують навчати рятувати життя: тренінги для тренерів з біатлону у Чернігові

У Чернігові відбувся черговий етап навчань з надання домедичної допомоги в межах проєкту з розвитку першої допомоги в спортивній спільноті України. Тренінг був організований під патронатом української біатлоністки, призерки чемпіонатів світу Ніни Лемеш, передає УНН.

Цього разу учасниками стали тренери з біатлону — люди, які формують майбутнє українського спорту. Вони не лише здобули навички, що рятують життя, а й отримали мотивацію від особистої зустрічі з легендою.

Програма Complex — це інтенсив, що охоплює ключові знання та практичні навички, які можуть стати вирішальними у перші хвилини після надзвичайної ситуації. Під час навчання 60 учасників дізналися, як діяти у випадках загрозливих для життя станів, а також відпрацювали найважливіші навички домедичної допомоги — від оцінки стану постраждалих до зупинки кровотеч та серцево-легеневої реанімації.

Фото: FAST
Фото: FAST

Навчання відбулось в межах  довгострокового проєкту організації "FAST Перша допомога і спецпідготовка" та Мінмолодьспорту з навчання спортивної спільноти України навичкам першої допомоги. За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation інтенсивні курси пройшли вже сотні спортсменів, тренерів та працівників спортивної інфраструктури по всій Україні. Загалом протягом року організатори планують охопити щонайменше 1800 учасників.

"Команда Favbet Foundation разом із FAST працює над тим, щоби якомога більше наших спортсменів та тренерів вміли впевнено діяти в критичних ситуаціях та могли вчасно надати допомогу своїм колегам та підопічним", — наголосив президент фонду Favbet Foundation, Андрій Матюха.

Фото: FAST
Фото: FAST

У фонді підкреслюють, що ці знання є особливо важливими в реаліях війни, коли кожен громадянин України може зіткнутись з необхідністю надати першу допомогу після обстрілів або інших надзвичайних ситуацій. 

"Ми віримо, що базові навички першої допомоги мають бути такими ж звичними, як фізкультура у школі. Саме тому приділяємо особливу увагу тренерам, вчителям, наставникам — людям, які можуть не лише самі врятувати життя, а й навчити цього інших. Завдяки проєкту ми маємо змогу охоплювати все більше регіонів та працювати зі спортивною спільнотою системно й масштабно", – наголосила директорка FAST Євгенія Згурова.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СпортЗдоров'я
Україна
Чернігів
Tesla
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