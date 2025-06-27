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Favbet Foundation и FAST продолжают обучать спасению жизней: тренинги для тренеров по биатлону в Чернигове

Киев • УНН

 • 534 просмотра

В Чернигове проведено обучение по оказанию доврачебной помощи для 60 тренеров по биатлону в рамках проекта для спортивного сообщества. Призер чемпионатов мира Нина Лемеш приняла участие в тренинге, организованном FAST и Минмолодежспортом при поддержке Favbet Foundation.

Favbet Foundation и FAST продолжают обучать спасению жизней: тренинги для тренеров по биатлону в Чернигове

В Чернигове состоялся очередной этап обучения по оказанию домедицинской помощи в рамках проекта по развитию первой помощи в спортивном сообществе Украины. Тренинг был организован под патронатом украинской биатлонистки, призерки чемпионатов мира Нины Лемеш, передает УНН.

На этот раз участниками стали тренеры по биатлону — люди, которые формируют будущее украинского спорта. Они не только получили навыки, которые спасают жизни, но и заряд мотивации от личной встречи с легендой.Программа Complex — это интенсив, охватывающий ключевые знания и практические навыки, которые могут оказаться решающими в первые минуты после чрезвычайной ситуации. Во время обучения 60 участников узнали, как действовать в угрожающих жизни состояниях, а также отработали важнейшие навыки домедицинской помощи — от оценки состояния пострадавших до остановки кровотечений и проведения сердечно-легочной реанимации.

Фото: FAST
Фото: FAST

Обучение проходило в рамках долгосрочного проекта организации "FAST Первая помощь и спецподготовка" и Минмолодежи и спорта по обучению спортивного сообщества Украины навыкам первой помощи. При поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation интенсивные курсы уже прошли сотни спортсменов, тренеров и сотрудников спортивной инфраструктуры по всей Украине. В целом в течение года организаторы планируют охватить не менее 1800 участников.

"Команда Favbet Foundation вместе с FAST работает над тем, чтобы как можно больше наших спортсменов и тренеров умели уверенно действовать в критических ситуациях и могли вовремя оказать помощь своим коллегам и подопечным", — подчеркнул президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

Фото: FAST
Фото: FAST

Во фонде отмечают, что эти знания особенно важны в условиях войны, когда каждый гражданин Украины может столкнуться с необходимостью оказать первую помощь после обстрелов или других чрезвычайных ситуаций.

"Мы верим, что базовые навыки первой помощи должны быть такими же привычными, как уроки физкультуры в школе. Именно поэтому мы уделяем особое внимание тренерам, учителям, наставникам — людям, которые могут не только сами спасти жизнь, но и научить этому других. Благодаря проекту мы имеем возможность охватывать все больше регионов и работать со спортивным сообществом системно и масштабно", — подчеркнула директор FAST Евгения Згурова.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спортЗдоровье
Украина
Чернигов
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