Фартовий для “Шахтаря” рефері розсудить “гірників” у матчі з “Реалом”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Сайт УЄФА опублікував суддівські призначення на поєдинки третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Що відомо
Головним арбітром матчу 3-го туру турніру між “Шахтарем” і “Реалом” призначений серб Срджан Йованович.
Деталі
Асистентами серба стануть його співвітчизники — Урош Стойкович і Мілан Михайлович. Четвертий арбітр — Новак Сімович. Суддя ВАР — німець Кристьян Дінгерт.
Варто зазначити, що Йованович працював рефері на матчі “Реал” — “Шахтар” в минулому розіграші ЛЧ, тоді “гірники” перемогли з рахунком 3:2.
Примітно, що зустріч команд цього разу відбудеться 19 жовтня в Києві.
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