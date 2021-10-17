Фартовий для “Шахтаря” рефері розсудить “гірників” у матчі з “Реалом”

Що відомо

Головним арбітром матчу 3-го туру турніру між “Шахтарем” і “Реалом” призначений серб Срджан Йованович.

Деталі

Асистентами серба стануть його співвітчизники — Урош Стойкович і Мілан Михайлович. Четвертий арбітр — Новак Сімович. Суддя ВАР — німець Кристьян Дінгерт.

Варто зазначити, що Йованович працював рефері на матчі “Реал” — “Шахтар” в минулому розіграші ЛЧ, тоді “гірники” перемогли з рахунком 3:2.

Примітно, що зустріч команд цього разу відбудеться 19 жовтня в Києві.

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