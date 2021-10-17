Фартовый для "Шахтера" рефери рассудит "горняков" в матче с "Реалом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сайт УЕФА опубликовал судейские назначения на поединки третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Что известно
Главным арбитром матча 3-го тура турнира между “Шахтером” и “Реалом” предназначен серб Срджан Йованович.
Детали
Ассистентами серба станут его соотечественники — Урош Стойкович и Милан Михайлович. Четвертый арбитр — Новак Симович. Судья ВАС — немец Кристьян Дингерт.
Стоит отметить, что Йованович работал рефери на матче “Реал” — “Шахтер” в прошлом розыгрыше ЛЧ, тогда “горняки” победили со счетом 3: 2.
Примечательно, что встреча команд на этот раз состоится 19 октября в Киеве.
Напомним
Звездный нападающий сборной Англии отметил судейство Монзуль.