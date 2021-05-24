Фармаколог розповів, як антиоксиданти допомагають швидше відновитися після спортивних тренувань і хвороби

Так, фармаколог пояснює, чому антиоксиданти допомагають організму швидше відновитися після тренувань за рахунок "утилізації" токсинів.

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"При будь-якому процесі в нашому організмі, в тому числі при тренуваннях, з точки зору біохімії відбувається цикл сечовини. Цикл сечовини - це процес виведення токсичних речовин, які виробляються в процесі синтезу і засвоєння білка. Але коли ми хворіємо, або ж в процесі тренування, у нас виділяються за рахунок перевантаження організму токсичні речовини, які засмічують наш організм, а антиоксиданти сприяють виведенню шкідливих речовин з організму", - розповів експерт.

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Також спортивний фармаколог пояснює, що антиоксиданти з цієї ж причини дуже корисні при хворобі.

"Ми хворіємо - йде запальний процес, при якому захисні властивості організму починають боротися із запаленням. Під час цього процесу починають вироблятися шкідливі речовини, які для нашого організму є токсинами, а антиоксиданти допомагають їх позбутися", - розповів Ігор Бабенко.

Крім цього, антиоксиданти можуть покращувати не тільки самопочуття, але і впливають на стан шкіри, нігтів, волосся і зв'язків, відзначає фармаколог.

"Антиоксиданти сприяють в нашому організмі синтезу колагену. Колаген входить в сполучні тканини і сприяє поліпшенню шкіри, міжклітинної рідини, волосся, нігтів, зв'язків і так далі", - підсумував експерт.

Доповнення

Нагадаємо, раніше дієтолог пояснив, які антиоксиданти вкрай потрібні організму для міцного імунітету. Серед них лікар підкреслює особливі властивості рослинного біофлавоноїду кверцетину, який допомагає стимулювати захисні властивості організму.

Відзначимо, що українські фахівці Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу розробили єдину в світі з майже на 100% біодоступністю форму антиоксиданту кверцетину ( "Квертин" в жувальних таблетках і "Корвітін®" в ін'єкціях), який з легкістю засвоюється організмом навіть при наявності проблем з усмоктуваністю в кишечнику.