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Фармаколог рассказал, как антиоксиданты помогают быстрее восстановиться после спортивных тренировок и болезни

Киев • УНН

 • 26061 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Спортивный фармаколог Игорь Бабенко рассказал УНН, какую роль в процессе восстановления после любых тренировок - будь-то йога или тяжелые силовые - играют антиоксиданты, а также почему они помогают быстрее встать на ноги после болезни. Об этом пишет УНН.

Фармаколог рассказал, как антиоксиданты помогают быстрее восстановиться после спортивных тренировок и болезни

Так, фармаколог объясняет, почему антиоксиданты помогают организму быстрее восстановиться после тренировок за счет "утилизации" токсинов.

Цитата:

"При любом процессе в нашем организме, в том числе при тренировках, с точки зрения биохимии происходит цикл мочевины. Цикл мочевины - это процесс выведения токсических веществ, которые вырабатываются в процессе синтеза и усвоения белка. Но когда мы болеем, или же в процессе тренировки, у нас выделяются за счет перегрузки организма токсичные вещества, которые засоряют наш организм, а антиоксиданты способствуют выведению вредных веществ из организма", - рассказал эксперт.

Детали

Также спортивный фармаколог объясняет, что антиоксиданты по этой же причине очень полезны при болезни.

"Мы болеем - идет воспалительный процесс, при котором защитные свойства организма начинают бороться с воспалением. Во время этого процесса начинают вырабатываться вредные вещества, которые для нашего организма являются токсинами, а антиоксиданты помогают избавиться", - рассказал Игорь Бабенко.

Кроме этого, антиоксиданты могут улучшать не только самочувствие, но и влияют на состояние кожи, ногтей, волос и связок, отмечает фармаколог.

"Антиоксиданты способствуют в нашем организме синтезу коллагена. Коллаген входит в соединительные ткани и способствует улучшению кожи, межклеточной жидкости, волос, ногтей, связок и так далее", - подытожил эксперт.

Дополнение

Напомним, ранее диетолог пояснил, какие антиоксиданты крайне необходимы организму для крепкого иммунитета. Среди них врач подчеркивает особые свойства растительного биофлавоноида кверцетина, который помогает стимулировать защитные свойства организма.

Отметим, что украинские специалисты Борщаговского химико-фармацевтического завода разработали единственную в мире с почти на 100% биодоступностью форму антиоксиданта кверцетина ("Квертин" в жевательных таблетках и "Корвитин®" в инъекциях), который с легкостью усваивается организмом даже при наличии проблем с всасываемостью в кишечнике.

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