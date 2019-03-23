Фанати двох зірок YоuTube влаштували масову бійку в Берліні

Представники поліції заявили, що бійка почалася в четвер увечері на площі Александерплац у столиці Німеччини. Дев'ять осіб було затримано.

Більше 400 чоловік зібралося на площі після того, як два популярних ютубера, як повідомляється, закликали своїх фанатів взяти участь в збіговиську.

Ситуація досить швидко загострилася, в результаті чого сталася велика бійка за участю близько 50 осіб.

Після невдалої спроби втихомирити натовп попередженнями з гучномовців поліцейські застосували перцевий аерозоль і сльозогінний газ.

Але навіть втручання поліції не поклало кінець побоїщу. Зіткнення продовжилися в прилеглому метро, де, за повідомленнями, противники кидалися один в одного камінням, зібраними з дороги.

В результаті інциденту двоє поліцейських отримали поранення, шестеро осіб звернулися за медичною допомогою через подразнення очей.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, бійка стала результатом суперечки між двома конкуруючими зірками YouTube з Берліна і Штутгарта - Thatsbekir і Bahar Al Amood.

Обидва ютубера в своїх постах в соцмережах заперечують провину в події.

Нагадаємо, вболівальники збірних Нідерландів і Німеччини по футболу влаштували безлади в Амстердамі перед матчем команд в Лізі націй.