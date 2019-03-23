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Фанаты двух звезд YоuTube устроили массовую драку в Берлине

Киев • УНН

 • 11327 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Более 100 полицейских участвовали в разгоне массовой драки в Берлине, организованной, по сообщениям, двумя конкурирующими звездами YouTube. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Фанаты двух звезд YоuTube устроили массовую драку в Берлине

Представители полиции заявили, что драка началась в четверг вечером на площади Александерплац в столице Германии. Девять человек были задержаны.

Больше 400 человек собралось на площади после того, как два популярных ютубера, как сообщается, призвали своих фанатов принять участие в сборище.

Ситуация довольно быстро накалилась, в результате чего произошла крупная драка с участием около 50 человек.

После неудачной попытки утихомирить толпу предупреждениями из громкоговорителей полицейские применили перцовый аэрозоль и слезоточивый газ.

Но даже вмешательство полиции не положило конец побоищу. Столкновения продолжились в близлежащем метро, где, по сообщениям, противники бросались друг в друга камнями, собранными с путей.

В результате инцидента двое полицейских получили ранения, шесть человек обратились за медицинской помощью с раздражением глаз.

По сообщениям местных СМИ, драка стала результатом спора между двумя конкурирующими звездами YouTube из Берлина и Штутгарта - Thatsbekir и Bahar Al Amood.

Оба ютубера в своих постах в соцсетях отрицают вину в произошедшем.

Напомним, болельщики сборных Нидерландов и Германии по футболу устроили беспорядки в Амстердаме перед матчем команд в Лиге наций.

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