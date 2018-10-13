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Болельщики сборных Нидерландов и Германии устроили беспорядки перед матчем Лиги наций

Болельщики сборных Нидерландов и Германии устроили беспорядки перед матчем Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Болельщики сборных Нидерландов и Германии по футболу устроили беспорядки в Амстердаме перед матчем команд в Лиге наций. Об этом сообщает издание NOS, информирует УНН.

Отмечается, что в ходе столкновений пострадали два человека, а один из болельщиков был арестован.

Матч группы 1 лиги A Лиги наций между сборными Нидерландов и Германии проходит в Амстердаме, в настоящее время идет первый тайм, счет 1:0. В турнирной таблице группы перед началом встречи в активе немецких футболистов было одно очко, у голландцев — ни одного. Первое место в группе с четырьмя очками занимает сборная Франции.

Как сообщал УНН, не менее 376 палестинцев пострадали в пятницу, 5 октября, в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газы.

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