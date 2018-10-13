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Вболівальники збірних Нідерландів і Німеччини влаштували безлади перед матчем Ліги націй

Вболівальники збірних Нідерландів і Німеччини влаштували безлади перед матчем Ліги націй

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Вболівальники збірних Нідерландів і Німеччини по футболу влаштували безлади в Амстердамі перед матчем команд в Лізі націй. Про це повідомляє видання NOS, інформує УНН.

Відзначається, що в ході зіткнень постраждали двоє людей, а один з уболівальників був заарештований.

Матч групи 1 ліги A Ліги націй між збірними Нідерландів і Німеччини проходить в Амстердамі, в даний час йде перший тайм, рахунок 1:0. У турнірній таблиці групи перед початком зустрічі в активі німецьких футболістів було одне очко, у голландців — жодного. Перше місце в групі з чотирма очками посідає збірна Франції.

Як повідомляв УНН, не менш 376 палестинців постраждали в п’ятницю, 5 жовтня, в результаті сутичок з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні сектора Гази.

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