Вболівальники збірних Нідерландів і Німеччини влаштували безлади перед матчем Ліги націй

Відзначається, що в ході зіткнень постраждали двоє людей, а один з уболівальників був заарештований.

Матч групи 1 ліги A Ліги націй між збірними Нідерландів і Німеччини проходить в Амстердамі, в даний час йде перший тайм, рахунок 1:0. У турнірній таблиці групи перед початком зустрічі в активі німецьких футболістів було одне очко, у голландців — жодного. Перше місце в групі з чотирма очками посідає збірна Франції.

Як повідомляв УНН, не менш 376 палестинців постраждали в п’ятницю, 5 жовтня, в результаті сутичок з ізраїльськими військовослужбовцями на кордоні сектора Гази.