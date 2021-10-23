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Facebook звинуватила українця в крадіжці і збуті даних 178 млн користувачів соцмережі

Київ • УНН

 • 15709 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Facebook подала в суд на українського хакера, який, як стверджує компанія, зібрав і продав загальнодоступну інформацію про користувачів з 178 мільйонів користувачів. Про це пише Business Insider із посиланням на витяги з суду, передає УНН.

Facebook звинуватила українця в крадіжці і збуті даних 178 млн користувачів соцмережі

Деталі

У четвер компанія подала позов проти Олександра Олександровича Солонченко, стверджуючи, що він порушив “Загальні положення та умови” та “Умови платформи”, які забороняють користувачам компанії робити що-небудь незаконне з її даними, отримувати дані за допомогою автоматизованих засобів і надавати свої “дані платформи” в будь-який каталог без її схвалення.

Згідно зі скаргою Facebook, що була подана в Північний округ Каліфорнії, компанія стверджує, що Солонченко використовував автоматизований метод для збору даних про ідентифікатори і номери телефонів приблизно 178 мільйонів користувачів Facebook в період з 2018 по 2019 рік.

Докази, представлені адвокатами Facebook, свідчать про історію продажу Солонченко витоків даних інших компаній на Raid Forums, сайті, де користувачі купують і продають витоки і вкрадені набори даних. На скріншоті з сайту, наданому Facebook, аккаунт, що імовірно належить Солонченко, побіжно пропонує продати зібрані дані.

Цитата

“У мене також є деякі інші бази даних, списки споживачів, бази даних B2B по всьому світу, бази телефонів, непублічні дані FB (180 млн. для США)”, — написав Солонченко. “Будь ласка, напишіть мені свій контакт, якщо зацікавлені”.

Доповнення

У своїй скарзі Facebook попросив федеральний суд про розгляд справи судом присяжних, заборону на використання Солонченко його продуктів або продаж отриманих від нього даних, а також про виплату невстановленої суми в якості відшкодування збитку.

Нагадаємо

На початку жовтня російський суд зобов’язав судових приставів стягнути штраф з Facebook.

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