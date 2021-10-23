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Facebook обвинила украинца в краже и сбыте данных 178 млн пользователей соцсети

Киев • УНН

 • 15709 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Facebook подала в суд на украинского хакера, который, как утверждает компания, собрал и продал общедоступную информацию о пользователях с 178 млн пользователей. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на выдержки из суда, передает УНН.

Facebook обвинила украинца в краже и сбыте данных 178 млн пользователей соцсети

Детали

В четверг компания подала иск против Александра Александровича Солонченко, утверждая, что он нарушил “Условия предоставления услуг” и “Условия платформы”, которые запрещают пользователям компании делать что-либо незаконное ее данным, получать данные с помощью автоматизированных средств и предоставлять свои “данные платформы” в любой каталог без ее одобрения.

Согласно жалобе Facebook, которая была подана в Северный округ Калифорнии, компания утверждает, что Солонченко использовал автоматизированный метод для сбора данных об идентификаторах и номера телефонов примерно 178 млн пользователей Facebook в период с 2018 по 2019 год.

Доказательства, представленные адвокатами Facebook, свидетельствуют об истории продажи Солонченко утечек данных других компаний на Raid Forums, сайте, где пользователи покупают и продают истоки и украденные наборы данных. На скриншоте с сайта, предоставленном Facebook, аккаунт, предположительно принадлежащий Солонченко, предлагает продать собранные данные.

Цитата

“У меня также есть некоторые другие базы данных, списки потребителей, базы данных B2B по всему миру, базы телефонов, непубличные данные FB (180 млн. для США)”, — написал Солонченко. “Пожалуйста, напишите мне свой контакт, если заинтересованы”.

Дополнение

В своей жалобе Facebook попросил федеральный суд о рассмотрении дела судом присяжных, запрет на использование Солонченко его продуктов или продаже полученных от него данных, а также о выплате неустановленной суммы в качестве возмещения ущерба.

Напомним

В начале октября российский суд обязал судебных приставов взыскать штраф с Facebook.

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