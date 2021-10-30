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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка розійшлася у TikTok через флешмоб

Київ • УНН

 • 37349 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Соцмережа Facebook заблокувала відео національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" зі Львова, на якому співаки виконували відому пісню "Батько наш Бандера". Про це Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" написала у Facebook, повідомляє УНН.

Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка розійшлася у TikTok через флешмоб

Цитата:

“Через скарги недоброзичливців наш допис та відео у Фейсбук на підтримку флешмобу “Батько наш Бандера” заблоковано! Оскільки “ФБ” вважає допис “образливим”, — йдеться в повідоменні.

Деталі

На відео співаки виконували відому пісню “Батько наш Бандера”, яка останнім часом стала популярною завдяки флешмобу у мережі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столичні школярі вирішили "провчити" вчительку піснею про Бандеру. Флешмоб підхопили у TikTok

Відтак, оскільки соцмережа вважає допис “образливим”, хорова капела запросила переглядати відео на YouTube-каналі.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський присвоїв статус національної Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі “Дударик” з колективом-супутником хором хлопчиків.

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