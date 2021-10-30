Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка розійшлася у TikTok через флешмоб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Соцмережа Facebook заблокувала відео національної академічної чоловічої хорової капели "Дударик" зі Львова, на якому співаки виконували відому пісню "Батько наш Бандера". Про це Львівська національна академічна чоловіча хорова капела "Дударик" написала у Facebook, повідомляє УНН.
Цитата:
“Через скарги недоброзичливців наш допис та відео у Фейсбук на підтримку флешмобу “Батько наш Бандера” заблоковано! Оскільки “ФБ” вважає допис “образливим”, — йдеться в повідоменні.
Деталі
На відео співаки виконували відому пісню “Батько наш Бандера”, яка останнім часом стала популярною завдяки флешмобу у мережі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столичні школярі вирішили "провчити" вчительку піснею про Бандеру. Флешмоб підхопили у TikTok
Відтак, оскільки соцмережа вважає допис “образливим”, хорова капела запросила переглядати відео на YouTube-каналі.
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський присвоїв статус національної Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі “Дударик” з колективом-супутником хором хлопчиків.