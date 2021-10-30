Facebook заблокував пісню "Батько наш Бандера", яка розійшлася у TikTok через флешмоб

Цитата:

“Через скарги недоброзичливців наш допис та відео у Фейсбук на підтримку флешмобу “Батько наш Бандера” заблоковано! Оскільки “ФБ” вважає допис “образливим”, — йдеться в повідоменні.

Деталі

На відео співаки виконували відому пісню “Батько наш Бандера”, яка останнім часом стала популярною завдяки флешмобу у мережі.

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Відтак, оскільки соцмережа вважає допис “образливим”, хорова капела запросила переглядати відео на YouTube-каналі.

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський присвоїв статус національної Львівській державній академічній чоловічій хоровій капелі “Дударик” з колективом-супутником хором хлопчиків.